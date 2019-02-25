На Тернопільщині розбазарили кошти на реконструкцію пам’ятника Шевченку

25/02/2019 Розмір тексту:

До Підволочиського відділення поліції надійшли матеріали з відділу Кременецької місцевої прокуратури про кримінальне правопорушення, розпочате за частиною 1 статті 191 ККУ.

Увагу правоохоронців привернула реконструкція пам’ятника Шевченку, що на території селищної ради.

З’ясувалося у жовтні 2018 року Підволочиська селищна рада підписала договір підряду з приватним підприємством на здійснення ремонту пам’ятника Шевченку. За цей період, згідно актів виконаних робіт, було освоєно 139 тисяч гривень. Проте візуально, окрім бетонування опалубки, нічого зроблено не було.

Досудове розслідування за фактом привласнення майна проводять слідчі поліції.