Інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої лікарні заповнене хворими на COVID-19 майже на 80%.

Про це повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Там наразі перебуває майже сорок діток із важкими і середніми формами коронавірусу.

Стрімко більшає хворих серед дітей шкільного віку. Діагноз COVID-19 встановили понад півтисячі учнів на Тернопільщині. “Прослідковується динаміка зростання захворюваності та госпіталізації пацієнтів. Через неблагополучний розвиток цієї ситуації на території області визначено 20 закладів для надання медичної допомоги хворим на COVID-19, у яких розгорнуто 1608 ліжкомісць, які стовідсотково забезпечені киснем. На сьогодні завантаження ліжок, визначених для інфікованих пацієнтів, становить 40,3%, реанімаційних — 37%. Завантаженість інфекційного відділення дитячої лікарні становить 76%. Бачимо, що стрімко більшає хворих серед школярів. Також часто хворіють педагогічні працівники та медики”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

За інформацією МОЗ, наразі поширюється штам Омікрон, до якого більш вразливі діти та молодь.