Десять нових випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області за 28 січня.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. Померли:
– чоловік 59 р., Чортківський район;
– жінка 72 р., Тернопільський район;
– жінка 70 р., Тернопільський район;
– жінка 85 р., м.Тернопіль;
– жінка 67 р., Чортківський район;
– жінка 80 р., Тернопільський район;
– чоловік 49 р., м.Тернопіль;
– жінка 75 р., Тернопільський район;
– чоловік 35 р., Чортківський район;
– жінка 84 р., м.Кременець.
Загалом за добу зареєстровано 1477 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала 241 особа.
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