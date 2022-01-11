Минулої доби на Тернопільщині померли аж дев’ятеро людей, котрі хворіли на COVID-19.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.
1 – чоловік 73 р., м.Тернопіль;
2 – жінка 82 р., Чортківський район (медичний працівник);
3 – чоловік 82 р., Тернопільський район;
4 – жінка 81 р., Тернопільський район;
5 – жінка 65 р., Тернопільський район;
6 – чоловік 62 р., Тернопільський район;
7 – чоловік 85 р., м.Тернопіль;
8 – жінка 57 р., Тернопільський район;
9 – чоловік 64 р., Чортківський район.
Загалом за добу зареєстровано 104 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужало 225 осіб.
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