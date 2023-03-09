На Тернопільщині різко потеплішає, а потім знову похолодає

На Тернопільщині у п’ятницю температурні показники підвищуватимуться до 17 градусів тепла. У регіоні переважно обійдеться без опадів. Погода нагадуватиме справжню весну.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, Тернопільська область перебуватиме в теплому секторі циклону. Буде похмуро з проясненнями, втім, обійдеться без істотних опадів.

«Вітер буде південно-західним, 7 – 12 м/с. Температура вночі 1 – 6º тепла, вдень 12 – 17º тепла. Рівень небезпечності – відсутній. 11 березня зберігатиметься похмура погода. Можливий невеликий дощ, вітер західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 2 – 7º тепла, вдень 10 – 15º тепла. 12 березня буде хмарно. Вночі по всій території, вдень місцями спостерігатиметься невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с, пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 0 – 5º морозу, вдень 0 – 5º тепла».

За попередніми прогнозами, вихідними у краї відчутно похолоднішає. Втім, наступного тижня повернеться більш тепла погода.