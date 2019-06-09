Жителям області перерахували субсидії на літній період.

Як повідомив на брифінгу директор департаменту соціального захисту населення ОДА Вадим Боярський, у неопалювальний період на Тернопільщині субсидіями користуватиметься близько тридцяти тисяч домогосподарств, взимку їхня кількість сягала 130 тисяч.

Зменшення кількості субсидіантів пояснюють відсутністю витрат у жителів краю на опалення. У результаті осіннього перерахунку, субсидії повернуться до потребуючих родин, – зазначив Вадим Боярський. Усім субсидіантам кошти виплачуватимуть у готівковій формі. На аналогічний механізм планують перевести й пільги.

«У нашій області більша частина субсидіантів – це пенсіонери. Їм виплачується субсидія у готівковій формі через Пенсійний фонд. Частина субсидіантів отримує кошти через відділення «Ощадбанку». Упродовж опалювального періоду на субсидії область отримувала майже 119 мільйонів гривень. Ці кошти йшли на субсидії для ста тридцяти домогосподарств. В опалювальний період діяла також і безготівкова форма виплати субсидій, зокрема в такій формі субсидії отримували ті особи, які вперше зверталися з початку цього року. Втім, вже на літо вони переведені на готівкову форму. Також у готівковій формі отримуватимуть субсидії і ті жителі області, які далі звертатимуться за їхнім оформленням», – пояснив Вадим Боярський.

Субсидії можуть втратити боржники. Якщо сума боргу за комунальні послуги сягає 340 гривень, виплату субсидій припинять. Відновити її обіцяють лише в разі повернення боргів.

Софія Романська