Епідемічна ситуація з COVID-19 на Тернопільщині минулого тижня різко погіршилася. У регіоні знову почали реєструвати по 200-300 нових випадків зараження. Зокрема, значно зріс показник інцидентності.

Ріст захворюваності на COVID-19 спостерігається в основному серед людей працездатного віку. Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, найбільш негативні тенденції — у Заліщицькому, Монастириському, Підгаєцькому і Чортківському районах.

“Інтенсивний показник становить 4021, 0 випадків на 100 тис. населення, що в 1,2 рази перевищує загальнодержавний рівень. В Україні ж – 3481,2. Щодо показника інцидентності в області, то він становить 229,3 випадки на 100 тис. населення. За останні два тижні відмічається ріст даного показника на 16 територіях, у тому числі, на семи територіях – Заліщицький, Монастириський, Підгаєцький, Чортківський райони, м. Бережани, м. Чортків, м. Тернопіль – зафіксовано перевищення обласного рівня. Ріст захворюваності серед дітей з попереднім тижнем складає 26,2%”.

Загальна кількість лабораторно підтверджених випадків коронавірусу на Тернопільщині сягнула сорока двох тисяч. Шістсот жителів краю померло з підтвердженим діагнозом COVID-19. Найбільше занепокоєння в лікарів викликають спалахи в організованих колективах. Минулого тижня зафіксували два спалахи, а загалом від початку року — дев’ять.