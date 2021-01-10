Шість летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано у Тернопільській області за минулу добу.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли 67-річна жителька села Золотники Теребовлянського району, 80-річний мешканець села Старий Почаїв, 82-річна жителька смт. Велика Березовиця, 68-річна тернополянка, 81-річна мешканка Добромірки Збаразького району та 67-річний житель села Мушкатівка Борщівського району.
Загалом за добу зафіксовано 150 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 86 осіб.
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