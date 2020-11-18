Минулої доби на Тернопільщині діагностували понад три сотні нових випадків коронавірусу.

За інформацією обласного лабораторного центру, це найбільша кількість цього тижня. Також зафіксовано шість летальних випадків від цієї хвороби.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині зберігає тенденцію до ускладнення, – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, зростає кількість тих хворих, які потребують госпіталізації.

«За попередню добу було проведено 911 досліджень, підтверджено 306 нових випадків інфікування COVID-19. При цьому за добу одужало 240 осіб. Можна сказати, що епідемічна ситуація з коронавірусом в області ускладняється. І це було передбачувано, оскільки з настанням холодного періоду року, більшає хворих на грип і ГРВІ. З’являються обставини, які сприяють активізації інфекції повітряно-краплинним механізмом передачі».

Показники захворюваності на Тернопільщині майже удвічі вищі, ніж загалом по Україні. Минулої доби найбільше хворих зареєстрували у Тернопільському, Підволочиському, Чортківському, Лановецькому, Кременецькому та Шумському.