Рятувальники витягували з кювету рейсовий автобус
08/01/2019 0
Розмір тексту:
Рятувальники знову залучались для надання допомоги дорожньо-експлуатаційним підприємствам у вивільненні водіїв з кюветів.
Зокрема, 7 січня о 06:25 поблизу села Берем’яни Бучацького району черговим караулом місцевої пожежної команди здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги рейсового автобуса “Еталон” сполученням “Берем’яни – Тернопіль”.
В автобусі перебувало троє людей. Як повідомяють у ДСНС, ніхто з них не постраждав.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
Погода
Опитування
- Loading ...