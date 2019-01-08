Рятувальники витягували з кювету рейсовий автобус

08/01/2019 0
Розмір тексту:
версія для друку

Рятувальники знову залучались для надання допомоги дорожньо-експлуатаційним підприємствам у вивільненні водіїв з кюветів.

Зокрема,  7 січня о 06:25 поблизу села Берем’яни Бучацького району черговим караулом місцевої пожежної команди здійснено буксирування з кювету на проїжджу частину дороги рейсового автобуса “Еталон” сполученням “Берем’яни – Тернопіль”.

В автобусі перебувало троє людей. Як повідомяють у ДСНС, ніхто з них не постраждав.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд

Погода

Опитування

  • Яка з представлених у міськраді політичних сил захищає Ваші інтереси?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,335 / 12.17m