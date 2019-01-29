На Тернопільщині рятувальники витягували із заметів автобус

29/01/2019 0
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Рятувальники двічі залучались для допомоги дорожньо-експлуатаційним підприємствам в буксируванні автотранспорту.

Так, 28 січня о 07:50 черговим караулом 18-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено буксирування рейсового автобуса «Тернопіль – Вибудів» марки «Mercedes Benz», що застряг в сніговому заметі, на автодорозі між селами Вимісливка та Вибудів Козівського району. В автобусі перебувало четверо людей.

29 січня о 05:05 в м. Бучач на вул. Бариській черговим караулом 9-ї державної пожежно-рятувальної частини здійснено буксирування автомобіля «Mercedes sprinter», водій якого, громадянка 1983 року народження, не впоралась з керуванням та допустила з’їзд транспортного засобу в кювет.

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