На Тернопільщині рятувальники витягли з рову корову. ФОТО

На Тернопільщині рятувальники витягнули корову з рову.

30 липня о 18:47 до оперативно-диспетчерської служби Головного управління надійшло повідомлення про те, що у м. Борщів Чортківського району корова провалилась у рів глибиною 3 метри. Налякана тварина не могла самостійно з нього вибратись.

На місце події направили черговий караул 8-ї державної пожежно-рятувальної частини 4-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління. За допомогою рятувальної мотузки та побутових стяжок рятувальники підняли тварину на поверхню та передали господарям.