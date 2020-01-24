У Теребовлі рятувальники винесли чоловіка з пожежі власного дому. Він перебував в оселі без свідомості. Ймовірно, отруївся продуктами горіння.

Пожежа у Теребовлі сталася близько 15.00, зайнявся приватний будинок, – повідомила речниця ДСНС в області Ірина Крупа. За лічені хвилини прибули рятувальники, винесли чоловіка з вогню та погасили пожежу.

«О 15:16 було ліквідовано пожежу на площі 3 м. кв. Під час гасіння вогнеборці врятували людину – власника помешкання, місцевого мешканця, 1955 року народження. Чоловіка, який був без свідомості, з ознаками отруєння продуктами горіння, співробітники ДСНС виявили на місці події. Постраждалого винесли з будівлі в безпечне середовище та передали працівникам екстреної медичної допомоги».

За словами рятувальників, ймовірна причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. До слова, це одна з найбільш поширених причин трагічних пожеж взимку.

Софія Романська