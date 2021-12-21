Рятувальники визволили автомобіль екстреної медичної допомоги зі снігового замету і доставили лікаря до місця виклику.
Інцидент стався 21 грудня о другій ночі у селі Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району.
Черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління провів буксирування карети екстреної медичної допомоги зі снігового замету та доставив лікаря до місця виклику для надання медичної допомоги хворій людині.
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