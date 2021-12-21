На Тернопільщині рятувальники відвезли лікаря до хворого, бо “швидка” застрягла в заметах

Рятувальники визволили автомобіль екстреної медичної допомоги зі снігового замету і доставили лікаря до місця виклику.

Інцидент стався 21 грудня о другій ночі у селі Вибудів Козівської територіальної громади Тернопільського району.

Черговий караул 18-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління провів буксирування карети екстреної медичної допомоги зі снігового замету та доставив лікаря до місця виклику для надання медичної допомоги хворій людині.