В Тернопільській області тривають профілактичні заходи, спрямовані на попередження поширення вірусних інфекцій.

25 березня співробітники підрозділів Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області здійснили санітарну обробку в містах Ланівці та Монастириська, а також в селах Голгоча та Сільце Підгаєцького району.

Рятувальники провели розпилення дезінфікуючого розчину не лише на вулицях населених пунктів, санітарною обробкою охоплені й об’єкти з масовим перебуванням людей: церкви, медичні заклади, магазини, сільради, АЗС та інші. Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках, для захисту очей та органів дихання.