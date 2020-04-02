В Тернопільській області тривають профілактичні заходи, спрямовані на попередження поширення вірусних інфекцій.

1 квітня рятувальники області 8 разів залучалися до заходів з дезінфекції території та оповіщення населення про заходи безпеки під час карантину.

Працівники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини спеціальним розчином обробили прилеглу територію об’єктів соціальної сфери сіл Лозова, Курники, Стегниківці, Дубівці, Гаї Гречинські, Гаї Шевченківські, Шляхтинці Тернопільського району.

У місті Скалат Підволочиського району та селищі Товсте Заліщицького району провели дезінфекцію доріг. У селищі Козова продезінфікували вулиці.

Бійці 19 державної пожежно-рятувальної частини Управління продезінфікували дороги у селах Григорів, Бертники, Долішня Слобідка, Дубенка, Велеснів, Залісся, Коржова, Западівка, Рідколісся Монастириського району та міста Монастириська.

Для дезінфекції використовувалась спеціальна суміш, яка не пошкоджує будівельні матеріали, деревину, лакофарбові вироби, не призводить до корозії металів та забезпечує надійний змив органічних та неорганічних речовин з будь-яких поверхонь. Зазначений реагент є цілком безпечним для людей і тварин.

Під час виконання завдань за призначенням бійці ДСНС дотримувались усіх санітарних норм та вимог особистої безпеки, працювали у спеціальних захисних костюмах, рукавицях та масках, для захисту очей та органів дихання.