На Тернопільщині рятують рибу від задухи

27/12/2018 Розмір тексту:

23 та 24 грудня інспектори Тернопільського рибоохоронного патруля спільно з рибалками Козівського району на водоймі поблизу с. Ішків здійснили заходи із забезпечення аерації води. Для насичення води киснем у льоду були прорубані ополонки та вставлено у них снопи з очерету і соломи.

Як повідомляють у рибохоронному патрулі, такі заходи допомагають рятувати рибу від замору, який трапляється через нестачу кисню під льодом, застій води і безперервне гниття водоростей.

«Це ефективний метод, дія якого перевірена часом», – кажуть рибалки. Очерет, який вставляється в ополонки, щільно притискають, засовують на всю товщину льоду і присипають для фіксації в правильному положенні. Відстань між лунками складає 1-2 метри. Така відстань раціонально розподіляє подачу кисню на території водойми.

«Щоб не допустити явищ замору риби, звертаюся до товариств мисливців і рибалок, громадських активістів та населення області з проханням вести спостереження за станом зимівлі риб, своєчасно проводити аерацію води та, в разі виявлення фактів задухи, одразу повідомляти про це Управління за номерами «гарячої лінії»: (0352)27-70-34 та (097)427-85-95», – зазначив начальник Тернопільського рибоохоронного патруля Володимир Максимів.

Він також наголосив, що рибоохоронний патруль й надалі проводитиме такі заходи на інших водоймах задля збереження рибних запасів області.

Довідкова інформація:

В Україні є види риб, які в люті морози почувають себе чудово. Минь, наприклад, узимку відкладає ікру. А для нормальної життєдіяльності коропа концентрація кисню на літр води повинна дорівнювати не менше 3 кубічних сантиметрів. Судак і лящ засинають, коли вміст кисню в одному літрі води знижується до 2 кубічних сантиметрів.