На Тернопільщині ревнивий чоловік зрешетив ножем дружину і себе. ФОТО

19/02/2019 Розмір тексту:

Сварка між подружжям завершилася реанімаційним відділенням для обох. Нещастя трапилося 18 лютого близько 18:30 в одному із сіл Борщівського району.

На лінію 102 та у швидку зателефонували родичі потерпілої. За їхніми словами, ввечері додому прийшов чоловік сестри та почав з’ясовувати стосунки. Сварки у родині явище постійне, не рідко чоловік навіть піднімав руку на дружину. Причина – ревнощі.

За словами Андрія Свинарчука, начальника Борщівського відділення поліції, після останніх побоїв двадцятичотирьохрічна потерпіла потрапила до лікарні, а щодо нападника правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Проте притягнути до відповідальності дебошира не вдалося, оскільки він виїхав на заробітки в іншу державу.

Повернувся додому на днях і одразу пішов розбиратися до жінки, яка від нього з трьома дітьми переїхала до батьків. Наймолодшому синові – шість років.

Остання відмовлялася розмовляти з благовірним, тому він приклав до горла предмет, схожий на ніж, та повів її у невідомому напрямку. Усе відбувалося на очах батьків. Татові після побаченого стало погано, і йому викликали швидку, паралельно зателефонувавши до поліції.

Правоохоронці, які приїхали на місце події, пішли шукати подружжя. Зі сторони поля почули крики жінки. Коли підійшли, то побачили потерпілу з ножовими пораненнями. Чоловік кілька разів вдарив ножем в область живота й себе, а коли підійшли поліцейські, почав відбиватися і від них. Нападника піймали. Обох швидка доправила до реанімації.

За попередніми даними, під час сварки чоловік наніс близько двадцяти ударів дружині в живіт, грудну клітку, передпліччя і проникаючий в селезінку. Приблизно стільки ж разів він встиг вдарити себе.

Як повідомляють у поліції, за життя подружжя борються лікарі. Даний факт внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань за статтею 121 частина 1 ККУ – умисне тяжке тілесне ушкодження.