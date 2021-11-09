У Тернопільській області чоловік із сокирою напав на невідомого, бо побачив його поруч із колишньою дружиною.

Про це йдеться у вироку Заліщицького районного суду, повідомляють Тернопільські події.

Інцидент трапився у селі Нагоряни колишнього Заліщицького району Тернопільської області. Підозрюваний пояснив, що вночі 17 січня 2021 року, близько опівночі ніс своєму товаришу в с.Нирків сокиру, щоб той зранку міг наколоти дров. Проходячи повз магазин побачив, як ззаду у припаркований автомобіль зеленого кольору сіла його колишня дружина, що його розлютило.

Він вирішив підійти до автомобіля і з`ясувати з жінкою відносини, однак в цей час з передніх правих дверцят автомобіля вийшов невідомий йому чоловік, якого він вдарив сокирою по тулубу зліва. Після цього той чоловік вирвав у нього з рук сокиру і він втік з місця пригоди. Він жалкує про вчинене та просить вибачення у потерпілого.

Потерпілий розповів, що в ніч з 16 на 17 січня 2021 року, близько 00 годин перебував на передньому пасажирському сидінні автомобіля марки ЗАЗ, яким вони з друзями приїхали в с.Нагоряни колишнього Заліщицького району Тернопільської області та припаркувалися поблизу магазину. Також з ними у автомобілі, на задньому сидінні, перебувала жінка, яка є знайомою його друзів. В якийсь час остання сказала, що бачить свого колишнього чоловіка, який наближається до них з чимось в руках і якого вона страшенно боїться. Тоді він вийшов з автомобіля і одразу відчув сильний удар по тулубу зліва та зрозумів, що невідомий йому на той час нападник вдарив його предметом, який тримав у руках. Вказаний предмет, який виявився сокирою, він вирвав із рук невідомого і той втік з місця пригоди.

Після удару дуже боліло зліва, тому його друзі вирішили відвезти додому, де йому ставало все гірше і він був терміново доправлений до лікарні, де було проведено хірургічне втручання. На даний час він жодних претензій до обвинуваченого не має, провадження за його цивільним позовом просить суд закрити, оскільки обвинувачений всю заподіяну в результаті вчинення кримінального правопорушення шкоду відшкодував, про що також подав письмове клопотання.

Суд засудив підозрюваного до 5 років позбавлення волі з іспитовим терміном 2 роки.