На Тернопільщині рецидивіст за одну ніч вкрав двох коней

Зловмисник нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини.

Упродовж ночі чоловік скоїв дві крадіжки на території Збаразької громади. Спершу проник на приватне господарство сусіда та з підсобного приміщення викрав воза, запряженого конем. Та далеко втекти не вдалося – його помітив власник тварини. Залишивши чуже майно, зловмисник втік. Тієї ж ночі він навідався ще до одного односельчанина та, пошкодивши навісний замок, викрав зі стайні коня.

Отримавши повідомлення про крадіжки, співробітники Збаразького відділення поліції виїхали на місце події. У ході розшукових заходів поліцейські встановили особу злодія та його місцеперебування. Краденого коня у нього вилучили та повернули власнику.

З обома фактами слідчі розпочали кримінальне провадження. Дії фігуранта кваліфікують за ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 6 років позбавлення волі.