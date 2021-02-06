Сім летальних випадків внаслідок COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 6 лютого.
Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.
Померли двоє тернополян – чоловіки віком 71 і 39 років, 68-річна жителька Борщева, 83-річна жінка із села Гвардійське Теребовлянського району, 62-річна мешканка Ланівців, 69-річний чоловік із села Нагірянка Чортківського району та 80-річна жителька села Устя-Зелене Монастириського району.
Загалом зафіксовано 120 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужало 102 особи.
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