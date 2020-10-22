На Тернопільщині – рекордна кількість підозр на коронавірус

На Тернопільщині за добу зафіксовано рекордну кількість підозр на коронавірус за весь епідемії.

Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.

Сьогодні отримано 560 підозр на COVID-19, що на 252 більше, ніж напередодні.

Окрім того, за звітну добу: госпіталізовано 15 осіб, одужало 400 осіб, захворіло 229 осіб.

Щодо ситуації пов’язаної із захворюванням населення на COVID-19, станом на 21 жовтня, в області за даними лабцентру:

виявлено 560 осіб з підозрою на COVID-19;

лабораторно підтверджено методом ПЛР 229 випадків коронавірусної інфекції. Серед них – у 13 дітей та 22 медиків.

Госпіталізовано 15 осіб, зокрема двох медиків. Загалом, госпіталізовано 1592 особи (у тому числі 129 дітей та 120 медпрацівників).

За звітну добу одужало 400 осіб, у тому числі 39 дітей та 22 медпрацівників.

Загалом, одужало 12805 осіб, серед них 884 дітей та 1080 медиків.

На амбулаторному лікуванні – 16371 особа, зокрема 1163 дітей та 1434 медпрацівників.

Всього з початку епідемії в області:

підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 17963 людей (1292 дітей та 1554 медиків).

За добу померло 2 особи. В області – 232 летальних випадки від COVID-19, серед них – семеро медиків.