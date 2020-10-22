На Тернопільщині за добу зафіксовано рекордну кількість підозр на коронавірус за весь епідемії.
Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Тернопільської облдержадміністрації.
Сьогодні отримано 560 підозр на COVID-19, що на 252 більше, ніж напередодні.
Окрім того, за звітну добу: госпіталізовано 15 осіб, одужало 400 осіб, захворіло 229 осіб.
Щодо ситуації пов’язаної із захворюванням населення на COVID-19, станом на 21 жовтня, в області за даними лабцентру:
виявлено 560 осіб з підозрою на COVID-19;
лабораторно підтверджено методом ПЛР 229 випадків коронавірусної інфекції. Серед них – у 13 дітей та 22 медиків.
Госпіталізовано 15 осіб, зокрема двох медиків. Загалом, госпіталізовано 1592 особи (у тому числі 129 дітей та 120 медпрацівників).
За звітну добу одужало 400 осіб, у тому числі 39 дітей та 22 медпрацівників.
Загалом, одужало 12805 осіб, серед них 884 дітей та 1080 медиків.
На амбулаторному лікуванні – 16371 особа, зокрема 1163 дітей та 1434 медпрацівників.
Всього з початку епідемії в області:
підтверджено захворювання на COVID-19 методом ПЛР у 17963 людей (1292 дітей та 1554 медиків).
За добу померло 2 особи. В області – 232 летальних випадки від COVID-19, серед них – семеро медиків.
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