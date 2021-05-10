П’ятеро хворих на COVID-19 перебуває у Тернопільській міській дитячій лікарні.

Як повідомив керівник закладу Андрій Артимович, після Великодня маленьких пацієнтів з коронавірусом поменшало. Аналогічну тенденцію підтверджують й епідеміологи.

Попри те, що поодинокі випадки COVID-19 серед дітей трапляються, загалом простежується тенденція до зниження захворюваності.

“У Тернополі продовжує лишатися низьким показник, який характеризує дітей у структурі захворілих, це 3,2%. Станом на сьогодні це доволі низький показник, на відміну від обласного, де відсоток сягає 5,9%. В місті також не перевищений поріг захворюваності на грип і ГРВІ, ми не перевищуємо критерії, які визначені постановою Кабміну, ми мінусуємо у прирості. Ситуація в місті доволі стабільна і прогнозована”, – каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев.

Попри позитивні тенденції, епідемічна ситуація у краї не є стабільною. За прогнозами МОЗ, наприкінці травня можуть початися протилежні тенденції. Оскільки епідпроцес проходить хвилеподібно, а рівень колективного імунітету залишається недостатнім.