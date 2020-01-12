Перекрити повітря нелегальним АЗС та вивести нафтогазовий ринок з тіні, – такі завдання стоять перед правоохоронними та контролюючими органами.

Тернопільська поліція серед іншого проводить заходи щодо виявлення місць, де здійснюється реалізація контрафактного пального, повідомляють в ГУ НП.

– Поліцейські області виявили понад тридцять ймовірно нелегальних автозаправних станцій та автогазозаправних пунктів, які на даний час не здійснюють свою діяльність – повідомив т.в.о. заступника начальника ГУНП в Тернопільській області Михайло Білецький. – Під час перевірок за статтею 164 КУпАП «Порушення порядку провадження господарської діяльності» складено чотири адміністративні протоколи поліцейськими Збаразького, Чортківського та Заліщицького підрозділів. Зазначені адміністративні матеріали направлено до місцевих судів і по одному з них уже винесено рішення.

Поліцейські щоденно проводять обстеження виявлених ймовірних нелегальних автозаправних станцій, чи не відновили вони своєї діяльності.