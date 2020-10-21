Під час розпивання алкогольних напоїв зловмисник металевою трубою завдав смертельного удару по голові своєму односельчанину.

20 жовтня близько дев’ятої години ранку до поліцейських зателефонував 29-річний житель Нараєва та повідомив, що знайшов на городі тіло сусіда.

Правоохоронці під час огляду місця події з’ясували, що смерть 33-річного чоловіка була насильницькою – хтось завдав йому удару металевою трубою по голові. Знаряддя вбивства було знайдено на подвір’ї заявника та вилучено.

Встановлюючи обставини трагедії, поліцейські одразу ж запідозрили у скоєнні важкого злочину власника обійстя. Проте чоловік переконував: хтось навмисне хоче його підставити. Та зібрані докази – закривавлений одяг, сліди крові на подвір’ї та порозі будинку, які господар намагався невдало змити, знаряддя вбивства свідчили протилежне. Зловмисника затримали в порядку статті 208 КПК.

Згодом чоловік таки зізнався у скоєному. Розповів, що з односельцем того дня розпивали алкогольні напої. Між ними виник конфлікт і зловмисник замахнувся трубою на гостя. Від удару останній впав на подвір’ї. Господар обійстя відтягнув сусіда на город і ліг спати, а вже вранці виявив його мертвим.

До слова, зловмисник перебуває на обліку в психіатра. Уже неодноразово за рішенням суду до нього застосовувалися заходи медичного характеру.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 115 ККУ. Вирішується питання про оголошення підозри та обрання міри запобіжного заходу.