Призначення пенсій «в один дотик» – електронний сервіс під такою назвою презентували у Тернополі. Завдяки цьому ресурсу документи для оформлення пенсій можна подати, не виходячи з дому.

Втім, аби скористатися новою послугою потрібно виготовити цифровий підпис. Рекомендують робити це за допомогою електронного банкінгу. Оскільки там виготовлення цифрового підпису безкоштовне. Далі необхідно зареєструватися на сайті Пенсійного фонду.

Завдяки новому сервісу, пенсіонерам не потрібно зайвий раз приходити до Пенсійного фонду та стояти в чергах, – зазначив на прес-конференції заступник начальника головного управління Пенсійного фонду в області Володимир Івахов. Всі кроки з оформлення пенсії можна робити з мобільного пристрою, встановивши відповідний додаток.

«Дана модель звернення спрощує взаємодію громадян з Пенсійним фондом, дозволяє зменшити витрати часу осіб, які звертаються, забезпечує максимально комфортні умови для отримання послуг, не виходячи з дому, що скоротить паперовий документообіг при наданні послуг. Нова послуга вже протестована, відтак жителі нашої області можуть нею користуватися. Вже є перші особи, які її випробували. Займає це дуже мало часу, то рекомендую користуватися новим ресурсом».

Наступним етапом у розвитку системи «Е-пенсія» має стати впровадження мобільного додатку. Також у Тернополі планують створити електронну чергу для пенсіонерів.

Софія Романська