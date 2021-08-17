Минулого тижня на Тернопільщині вакцинували на 25% людей більше, ніж попереднього.
Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. За її словами, регіон пришвидшив темпи вакцинації.
Область використовує такі протикоронавірусні вакцини: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca та Moderna. Усі отримали дозвіл Всесвітньої організації охорони здоров’я на екстрене використання.
«Загалом тижнева динаміка свідчить про те, що за цей тиждень щеплено на 25% більше, аніж за попередній. Вакцинація проти COVID-19 критично важлива для стримування пандемії у поєднанні з ефективним тестуванням та застережними заходами, що вже застосовуються. Вона дозволить захистити себе і свої родини, щоб повернутися до звичного життя», – зазначила головна державна санітарна лікарка Тернопільської області Оксана Чайчук.
Додамо, на Тернопільщині від коронавірусу вже щепили понад 170 тисяч жителів краю. Протягом вихідних імунізували майже п’ять тисяч людей.
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