Упродовж доби на Тернопільщині обійдеться без опадів, – повідомили в обласному гідрометеоцентрі. Температурні показники сягатимуть двадцяти градусів тепла вдень.

Суху і відносно теплу погоду передбачають метеорологи наступної доби на Тернопільщині. Втім, перерив між дощами тривалим не буде. Як повідомили в обласному гідрометеоцентру, наприкінці тижня опади повернуться.

«Упродовж доби на Тернопільщині передбачається хмарна погода з проясненнями, однак цілий день обійдеться без опадів. Вітер південно-західний 6-7 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 10 – 12 градусів тепла і вдень 18 – 20 градусів вище нуля».

За попередніми прогнозами метеорологів, на Тернопільщині ймовірні різкі перепади температурних показників. Однак загалом спостерігатиметься тенденція щодо їхнього підвищення. Попри дощову погоду, яка передбачається на другу половину цього тижня, температурні показники сягатимуть двадцяти градусів тепла вдень.

Софія Романська