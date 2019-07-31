З благословення митрополита Тернопільського та Кременецького Сергія на Тернопільщині організовуються туристично-паломницькі поїздки в окупований Крим.

Поки цивілізовані країни вводять проти Російської Федерації санкції за незаконну анексію Кримського півострова, священики РПЦвУ вирішили реанімувати туристичний бізнес в Криму, який занепав після російської окупації. Крім відвідування православних храмів та монастирів Криму, вірянам також пропонують відпочити біля моря. Відповідні рекламні оголошення розмістили біля храмів РПЦвУ на Тернопільщині.

Як відомо, церквою Московського патріархату в анексованому Криму керує уродженець Кременецького району митрополит Сімферопольський і Кримський Лазар (Швець), який тісно співпрацює з російською окупаційною владою. За свої заслуги перед окупантами владика Лазар у травні цього року навіть отримав іменний годинник від президента РФ Владіміра Путіна.

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