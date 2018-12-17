На Тернопільщині проживає понад дві тисячі ліквідаторів аварії на ЧАЕС

17/12/2018 Розмір тексту:

Урочистості з нагоди вшанування ліквідаторів наслідків на Чорнобильській АЕС відбулися у Тернополі в парку Національного Відродження. Громадськість, духовенство та представники влади зібралися на мітинг-реквієм біля пам’ятника «Жертвам Чорнобильської катастрофи та ядерних випробувань».

Як повідомив заступник голови Тернопільської організації «Союз Чорнобиль» Олександр Деркач, з Тернопільської області у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС брало участь понад три з половиною тисячі осіб. Проте живими дотепер залишилися близько двох тисяч ліквідаторів.

«У 1986-му році ліквідатори аварії врятували світ, коли закрили той страшний атомний монстр-реактор. Дякувати Богу, що живими залишилися. Проте з 3700 ліквідаторів, живими дотепер залишилося в області близько 2200 осіб. Без сліду Чорнобильська трагедія не оминула жодного ліквідатора. Кожного, хто якимось чином дотичний до цієї аварії, торкнулася трагедія, позначилася на здоров’ї», – розповідає Олександр Деркач.

Ліквідатори аварії на ЧАЕС зустрілися з рятувальниками в управлінні ДСНС. Вони ділилися спогадами про аварію на ЧАЕС, згадували про загиблих товаришів.

«Минуло 32 роки від дня однієї з найбільших катастроф України – аварії на Чорнобильські АЕС, до якої ніхто не був готовий. І ліквідатори кинулися першими на приборкання радіаційної стихії. Ми висловлюємо щиру подяку за цей неоціненний подвиг», – відзначив начальник управління ДСНС в області Віктор Маслей.

Загалом на Тернопільщині нараховують понад 41 тисячу осіб зі статусом «потерпілих» від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Упродовж останніх п’яти років зупинилося життя близько п’яти тисяч чорнобильців.

Софія Романська