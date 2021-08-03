На Тернопільщині пройшов єдиний стрілецький день. ФОТО

Єдиний стрілецький день організували у бригаді територіальної оборони.

На військовому полігоні поблизу Тернополя військовослужбовці вдосконалювали практичні навички з вогневої та військово-медичної підготовки.

Як повідомив головний сержант роти територіальної оборони Тернопільської області Володимир Грицина, на військовому полігоні регулярно збирається близько ста резервістів. Вони проходять вишкіл у рамках “Єдиного стрілецького дня”.

“Резервісти виконують ряд складних завдань, які проводять досвідчені та професійні інструктори. Зокрема, вони проходять мінно-вибухової безпеку, військову топографію, систему зв’язку, дії і злагодження відділень та забезпечення Конституційно-правового стану на території області. Командування Тернопільської бригади територіальної оборони запрошує жителів області укласти контракт на проходження військової служби у резерві бригади територіальної оборони. Якщо твій дім – твоя фортеця, захищай своє”.

Додамо, тренування бригади територіальної оборони на Тернопільщині проводять з 2017 року. Приєднатися до вишколу можуть всі охочі.