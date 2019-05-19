«Легенда УПА» – це щорічна традиційна теренова гра, яка проходить поблизу села Зеленче у Теребовлянському районі. Упродовж двох днів хлопці і дівчата з нашої області випробовують себе у змаганнях формату таборування.

Цього року гру присвятили Степану Бандері.

Долучилися до «Легенди УПА» понад дві сотні школярів з усіх районів Тернопільщини, які змагалися у командах. У результаті змагань було відзначено найсильнішу команду та її капітана, – розповідає співорганізатор заходу Василь Панькевич.

«Це шістнадцята обласна теренова гра “Легенда УПА”. На гру прибули учні 9 – 11 класів з різних куточків нашої області. Вже в перший день учасники мали змогу послухати гутірки на тему визвольної боротьби та патріотизму. А після цього всі збирали дрова на ватру та співали біля теплого вогнища. Гра присвячена легенді, відповідно до якої у травні 1945 року сотня УПА отримала завдання доправити до Карпат прапор штабу. Під час цієї операції воїни потрапили у засідку в теребовлянських лісах і загинули там».

Додамо, обласну теренову гру «Легенда УПА» проводять на Тернопільщині з 2003 року. Щороку вона зацікавлює нових учасників.

Софія Романська