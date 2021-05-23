Атмосферний фронт увірвався на Тернопільщину. Він зумовлюватиме сильні дощі та грози. За прогнозами Укргідрометеоцентру, протримається складна погода до вівторка.

Під час опадів на Тернопільщині частково похолоднішає, а також дошкулятимуть сильні вітри. Протягом денної пори дощитиме, а місцями пройдуть грози, – каже синоптик Наталка Діденко.

Цими днями спостерігатиметься мінлива погода. Більш стабільне тепло обіцяють наступного тижня.

“Атмосферний фронт із північного заходу принесе дощі в західні області України. З’явиться дощ, можливо, з грозою, денна температура повітря становитиме +18 градусів. Можливі сильні вітри, шквали. З понеділка передбачається потепління”.

Отже, погода на Тернопільщині буде мінливою. Ймовірність опадів залишатиметься високою, відтак цими днями не обійтися без парасоль. Через різкі погодні зміни може погіршуватися самопочуття. Найбільше страждатимуть від погодних перепадів метеозалежні люди.