Атмосферний фронт йде на Тернопільщину. Він зумовлюватиме у регіоні значні дощі, а подекуди пройдуть грози. Також суттєво знизяться і температурні показники.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині зберігатиметься хмарна погода з проясненнями. Нічної пори пройдуть дощі. А температурні показники вночі коливатимуться від 7 до 9 градусів тепла, а вдень – від 14 до 16 вище нуля.

«Україна 6-го травня опиниться в оточенні циклонів та атмосферних фронтів. Тому пройдуть періодичні дощі і навіть погримлять грози. Оскільки атмосферний фронт, який прийде у четвер, буде холодним, в його тилу повітря очікується свіжішим – на Заході: +12 +17 градусів. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, часом поривчастий. До кінця тижня в Україні блукатимуть періодичні дощі, у суботу температура повітря зробить відчайдушну спробу ще раз полякати нас холодом», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного тижня до краю увірветься значне тепло. Температурні показники підвищуватимуться до +20 +27.