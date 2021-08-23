Сильні дощі та грози пройдуть на Тернопільщині цими днями. Ускладнюватиме метеорологічну ситуацію густий туман. Відтак на дорогах можуть виникати несприятливі умови.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, на Тернопільщині вночі та вранці місцями утворюватиметься туман, видимістю 200 – 500 м. У другій половині дня очікуються грози. Синоптики попереджають про І рівень небезпеки, жовтий.

«На початку тижня в західній частині України побільшає дощів. Температурні показники відчутно не зміняться. 24-го серпня, на День Незалежності, дощі та грози також можливі періодично у західних областях України. Решта території належатиме сухій погоді. На Заході температура повітря буде невисокою: +17 +22 градуси», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами Укргідрометеоцентру, тиждень на Тернопільщині буде прохолодним. Зокрема, температурні показники відчутно знижуватимуться нічної пори. Також почастішають дощі.