13-14 липня пройде загальнонаціональна проща до Марійського духовного центру «Зарваниця». Цього року там очікують близько ста тисяч паломників. До святого місця вони прибудуть з різних областей, країн і навіть континентів.

Цьогорічна проща приурочена 30-літтю виходу Української Греко-Католицької Церкви з підпілля та молитві за мир Україні. Архиєпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Василій Семенюк запрошує усіх вірних на паломництво, щоб спільно просити у Матері Божої помочі для України.

«Будемо просити у Матері Божої заступництва для українського народу та миру для нашої країни, заступництва для наших родин. Очікуємо на прощі Блаженнішого Святослава, Главу УГКЦ. Зокрема, Патріарх Святослав зустрінеться із молоддю. Тож будемо раді бачили наше молоде покоління, а також жителів нашого краю незалежно від віку».

З Тернополя до Зарваниці вирушить піша хода чисельністю у понад тисячу осіб. Збір паломників планується вранці в п’ятницю, 12 липня, поблизу Архикатедрального собору УГКЦ Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі. О 8.30 колона прочан розпочне свою ходу, її супроводжуватиме поліція та медичні працівники. Усі паломники будуть забезпечені харчуванням та місцями для ночівлі у селі Струсів.

Традиційно під час прощі відбудеться багатотисячний похід зі свічками від парафіяльної церкви до чудотворного місця.

Софія Романська