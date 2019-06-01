Військово-історичний фестиваль «Чортківська офензива» цьогоріч розпочнеться 7 червня і триватиме протягом трьох днів. Відкриття заплановане у селі Ягільниця.

У рамках фестивалю відбудеться військово-патріотична гра за участю молоді з різних областей України.

Як розповів начальник управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації Ростислав Яцків, цей фестиваль спрямований на розвиток туризму в області.

«Фестиваль «Чортківська офензива» триватиме протягом трьох днів: 7-9 червня на Чортківщині. Програма досить насичена. Відзначення розпочнуться у селі Ягільниця у п’ятницю, 7 червня. Планується також проведення військово-патріотичної теренової гри. У ній візьме участь молодь з Тернопільщини, Львівщини та Івано-Франківщини. Наступний день фестивалю пройде у Чорткові. Відбудеться презентація книжки про історію міста Чорткова, а також на площі Героїв Євромайдану запланований концерт. Окрім цього у програмі – квести, екскурсії, виставки. У неділю, 9 червня, у Чорткові пройде наукова конференція, священнослужителі відправлять поминальну панахиду на центральному кладовищі міста. Також третього фестивального дня відбудеться спецпогашення конверта та марок, приурочених Чортківській офензиві, масштабна реконструкція бою та концерт. Військово-історичний фестиваль – дійство, яке покликане популяризувати знання про переможну сторінку історії України».

Додамо, заходи із відзначення 100-річчя «Чортківської офензиви» відбуватимуться також в інших районах Тернопільщини.

Софія Романська