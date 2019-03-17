Понад двадцять пожеж в екосистемах трапляється щодоби на Тернопільщині, – констатують в управлінні ДСНС області. Тільки цієї весни рятувальникам краю доводилося ліквідовувати понад двісті пожеж. Відтак в регіоні проводитимуть спеціальні рейди за участю поліції та екологів на виявлення паліїв сухої рослинності.

Порушникам доведеться платити чималі штрафи, зокрема за спалювання сухої рослинності передбачені стягнення: від 170 до 1500 гривень для фізичних осіб; посадовим особам доведеться заплатити від 850 гривень.

«З приходом весни пожеж в екосистемах побільшало. Негативна статистика актуальна для більшості регіонів країни. В нашій області рятувальники інколи виїжджали на гасіння пожеж по тридцять разів за добу. Це величезні затрати і ризики. Загалом один виїзд обходиться у більше, ніж десять тисяч гривень», – каже начальник відділу агітаційно-пропагандистської роботи управління ДСНС в тернопільській області Сергій Данілін.

Додамо, минулого тижня у Заліщицькому районі після спалювання сухої трави місцеві виявили тіло жінки. Загиблій – 64 роки. Обставини смерті встановлює поліція.

Софія Романська