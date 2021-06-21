20 червня поховали 28-річну медсестру із Теребовлі, яку за інформацією поліції 19 червня вбив чоловік, а потім підірвав себе вибуховим пристроєм.
У подружжя залишилась маленька донечка.
Жінка працювала медсестрою у Німеччині в місті Ганновер. Сама родом із Теребовлі, пише Реально.
“Пішла з нашого погляду, але ніколи не з наших сердець. Дякую за дружбу Ганна. Спочивай з миром”, – пише колега з Німеччини Melody.
“Мої співчуття рідним та близьким… Ми ніколи не забудемо тебе, Ганна…”, – повідомляє ще один колега Michael.
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