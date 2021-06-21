На Тернопільщині провели в останню путь медсестру, яку вбив чоловік. ФОТО

20 червня поховали 28-річну медсестру із Теребовлі, яку за інформацією поліції 19 червня вбив чоловік, а потім підірвав себе вибуховим пристроєм.

У подружжя залишилась маленька донечка.

Жінка працювала медсестрою у Німеччині в місті Ганновер. Сама родом із Теребовлі, пише Реально.

“Пішла з нашого погляду, але ніколи не з наших сердець. Дякую за дружбу Ганна. Спочивай з миром”, – пише колега з Німеччини Melody.

“Мої співчуття рідним та близьким… Ми ніколи не забудемо тебе, Ганна…”, – повідомляє ще один колега Michael.

Читайте на цю тему:

Зателефонував до сестри і попросив забрати дитину: відомі деталі загибелі подружжя на Тернопільщині