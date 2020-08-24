Вчора на Тернопільщині провели в останню путь загиблого Героя – старшого лейтенанта Володимира Рудика із Золотників Теребовлянського району.

Загинув воїн 21 серпня внаслідок кульового поранення в Новоайдарському районі на Луганщині, захищаючи рідну землю від московської навали. Про це повідомляє ГО “Теребовлянська вежа”.

Володимир, 1989 року народження, мобілізований у квітні 2015 року. На війні пройшов бойовий шлях від солдата до старшого лейтенанта. Був командиром роти 14-тої окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. За час захисту незалежності та державного суверенітету України отримав 6 державних нагород, але віддав найдороще – власне життя.

Вічна пам’ять Герою…





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