За добу в обласному лабораторному центрі провели 735 досліджень методом ПЛР. Діагностували 35 випадків зараження COVID-19. Серед інфікованих – десятеро тернополян.

Попри відносну стабілізацію поширення COVID-19 в області, епідемічна ситуація в регіоні залишається нестійкою. Оскільки щодня реєструють нові, первинні випадки зараження коронавірусом, – повідомила епідеміолог обласного лабораторного центру Світлана Маціпура. Переважно інфікуються соціально активні люди середнього віку.

«Протягом доби в області було зареєстровано 35 нових випадків зараження COVID-19, серед них – десятеро тернополян. Також шестеро інфікованих було виявлено у Бережанському районі, по троє – у Бучацькому, Теребовлянському, Тернопільському, семеро – у Чортківському, одна людина – у Підволочиському».

Два нові летальні випадки від коронавірусу зафіксовані на Тернопільщині цього тижня. Зокрема, позавчора померла 63-річна завідувачка відділення обласної дитячої лікарні. Наразі проходить епідрозслідування щодо причин її зараження COVID-19.

Софія Романська

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