Призов на строкову військову службу триває на Тернопільщині. До армії з нашого регіону відправили триста юнаків при планових завданнях – 550 осіб.

На строкову військову службу відправляють юнаків віком від 20 до 27 років. Можуть служити з власного бажання 18- та 19-річні хлопці. Однак за ними залишається право на відстрочку. Громадяни, які отримали повістку, зобов’язані прибути до призовної дільниці в зазначений термін, – наголосив т. в.о. обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Неотримання повістки також не є підставою для ігнорування призову.

«Майже 300 юнаків з Тернопільщини вже відправили на строкову військову службу. Планове завдання для області – 550 осіб віком від 20 до 27 років. За порушення законодавства про військову службу передбачена відповідальність: адміністративна й кримінальна».

Адміністративне покарання передбачене за неявку у військкомат. У разі такого порушення можуть оштрафувати від 85 до 119 гривень. За ухилення від призову можуть притягнути до кримінальної відповідальності й посадити за грати до трьох років.

Софія Романська