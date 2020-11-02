Понад дві сотні призовників провели до війська на Тернопільщині. Юнаки пішли служити до Збройних Сил України, Нацгвардії, прикордонної та державної спецслужб.

Про це розповів заступник обласного військового комісара Микола Бойко. Упродовж призову, який триватиме до 31 грудня, до армії відправлять ще близько трьох сотень призовників з нашої області.

Призов охоплює юнаків від 18 до 27 років. Вони зобов’язані прибути до призовних дільниць, – каже Микола Бойко. На службу відправляють хлопців з двадцятирічного віку. Хоча з власного бажання до армії можна йти з 18-ти років. “Призов розпочався 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. Упродовж цього періоду, відповідно до планових завдань, необхідно відправити на службу 380 юнаків з області. Відтермінування від призову на один рік надається у зв’язку зі станом здоров’я, для здобуття освіти та через професійну діяльність. Також відтермінування може отримати той призовник, у кого є діти до 3 років”.

Загалом в Україні до війська уже призвали понад п’ять тисяч юнаків, з них до Збройних Сил потрапили майже чотири тисячі юнаків і ще півтори тисячі хлопців пішли служити до інших військових формувань. Під час весняного призову через відсутність транспортного сполучення юнаків відправляли до навчальних центрів переважно за територіальним принципом. Нині транспортне сполучення в країні працює, відтак перерозподіл відбувається з раніше затвердженими принципами.