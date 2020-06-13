Призов-2020 триває на Тернопільщині. Уже відправили юнаків до армії у Теребовлі. Через карантин масових урочистостей не організовували. Все ж рідні та друзі прийшли попрощатися з хлопцями, а священники поблагословили їх на військову службу.

На території Теребовлянського військкомату лунали теплі слова побажань. Звернувся до призовників військовий комісар Теребовлянського РВК Олександр Кравець, він побажав хлопцям бути міцними духом, оволодіти військовою справою, дотримуватися заходів безпеки, а їхнім батькам – підтримувати своїх синів під час проходження військової служби.

Додамо, з Тернопільщини до війська покличуть понад півтисячі юнаків від 20 до 27 років. Зможуть служити з власного бажання і 18, 19-річні хлопці. Однак за ними залишається право на відстрочку. Скористатися таким правом можуть і ті юнаки, що отримали диплом бакалавра і вступатимуть до магістратури. Призов триватиме до 30 липня.

Софія Романська