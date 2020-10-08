Призов-2020 триває на Тернопільщині. Розпочалися перші відправки юнаків до лав Збройних сил України. А загалом на службу покличуть з нашого регіону майже півтисячі чоловіків.

Призивна кампанія проходить в усіх районах області. Щодня до обласного збірного пункту прибувають юнаки, яких направляють до навчальних центрів, де хлопці опановуватимуть різні військові спеціальності, – каже заступник начальника відділу комплектування та призову обласного військкомату Юрій Дмитрів. Служитимуть призовники у Збройних силах України, Національній гвардії, прикордонній та спецслужбах.

«У рамках призовної кампанії “Осінь-2020”, відбулися перші відправки призовників на строкову службу до лав Збройних Сил України. Проводжати призовників прийшли їхні рідні та близькі. Дякуємо батькам за виховання синів гідними громадянами та запевняємо, що військовий досвід обов’язково стане цінним в їх житті. Бажаємо захисникам успіхів у виконанні почесної справи служіння своєму народу, міцного здоров’я, успіхів у службі та добросовісного виконання свого обов’язку».

Нагадаємо, на Тернопільщині призов триватиме протягом трьох місяців – до кінця грудня.

Софія Романська