Перші відправлення юнаків на строкову військову службу у рамках весняного призову розпочалися на Тернопільщині. Провести до війська новобранців прийшли їхні рідні, друзі, представники духовенства та влади.

Урочисті відправлення юнаків на службу відбулися у Шумській, Чортківській, Борщівській, Лановецькій громадах. Строковики відправилися у навчальні військові підрозділи. Як запевнив в. о. обласного військового комісара Микола Бойко, строковики до участі в бойових діях в жодному разі не залучатимуться. Юнаки з Тернопільщини підуть служити до Збройних Сил України, Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту “Військовослужбовці строкової служби до участі в ООС не залучаються! Відповідно до вимог Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» призовник зобов’язаний прибути до призовної дільниці, а керівники підприємств, установ, організацій і навчальних закладів забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць. У разі ухиляння від строкової служби передбачена кримінальна відповідальність. Розшуком призовників займається поліція”.

Додамо, триватиме призов на Тернопільщині до кінця червня. Протягом трьох місяців з нашого регіону до війська відправлять півтисячі юнаків.

Софія Романська