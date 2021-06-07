Призов на військову службу офіцерів запасу триває на Тернопільщині. До лав Збройних Сил України відправили сімох чоловіків. Вони протягом трьох місяців підвищуватимуть кваліфікацію, а далі служитимуть у військових частинах.

Призову підлягають особи до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту, але ще не проходили військової служби у Збройних Силах України. Як повідомив обласний військовий комісар Ігор Гусєв, служити можуть як чоловіки, так і жінки.

“Відбулася відправка офіцерів запасу Тернопільщини для проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які протягом трьох місяців будуть проходити курси перепідготовки та підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних закладах, а в подальшому направлені до військових частин. Усього з Тернопільщини призвано 7 чоловік. Термін служби – 18 місяців, грошове забезпечення встановлюється залежно від посади та військового звання”.

В обласному військкоматі наголошують, за офіцерами зберігатимуться місця роботи та середня заробітна платня на весь період військової служби.