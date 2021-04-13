Більше сотні призовників відправили до війська на Тернопільщині минулого тижня. Вони служитимуть у військових частинах центрального підпорядкування та Повітряних Силах ЗСУ.

Призов на Тернопільщині триватиме до кінця червня. Як повідомив т. в. о. обласного військового комісара Микола Бойко, упродовж цього часу до Збройних Сил України відправлять майже півтисячі хлопців. Виконують завдання щодо призову юнаків на строкову військову службу територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Тернопільської області.

«Минулого тижня здійснено відправку 109 призовників до військових частин центрального підпорядкування та Повітряних Сил Збройних Сил України. Ці молоді люди за рішенням призовних комісій придатні до проходження військової служби та готові виконати свій конституційний обов‘язок. Сподіваємося на свідомість і розуміння самих призовників та їх батьків, на їх самосвідданість, бо країна Україна потребує надійного захисту і підготовлених захисників».

Загалом на Тернопільщині призову підлягають 16 000 юнаків. Втім, з цієї кількості до війська відправлять півтисячі хлопців.