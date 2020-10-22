На Тернопільщині 130 призовників вже відправились на строкову військову службу.

Про це повідомив під час засідання обласної призивної комісії т. в. о. обласного військового комісара Микола Бойко. Упродовж призову, який триватиме до кінця грудня, до лав Збройних Сил України піде ще 350 хлопців.

Призов охоплює юнаків від 18 до 27 років. Втім, до служби зобов’язують хлопців від двадцятирічного віку, – розповів Микола Бойко. Хоча з власного бажання до армії можуть йти юнаки від 18 років.

“З 1 жовтня до 31 грудня триває осінній призов. Відповідно до планових завдань, до війська потрібно призвати 480 юнаків. Призову підлягають хлопці, яким до дня відправлення у військову частину, виповнилося 18 років та старші особи, які не досягнули 27-річного віку і які не мають підстав для відстрочки або звільнення від армії (здобуття освіти, стан здоров’я та інше). До кінця осіннього призову Тернопільська область виконає планове завдання у повному обсязі”.

Додамо, призовники не залучаються до участі в Операції Об’єднаних сил. Вони служать у різних підрозділах Збройних сил України.