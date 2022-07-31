На Тернопільщині прощаються з капітаном ЗСУ, котрий помер після повернення з війни

Після повернення із зони бойових дій помер капітан Збройних сил України Недільський Петро Михайлович, 1972 року народження.

Трагічну звістку повідомили у Чортківському центрі комплектування і соціальної підтримки військовослужбовців.

Петро Михайлович був командиром 2 інженерно-позиційної роти 2 інженерно-позиційного батальйону військової частини А0451. Проживав у селі Косів Чортківського району.

“Висловлюємо найщиріші співчуття родині, друзям, односельцям та побратимам воїна. Він назавжди залишиться для нас щирою та привітною людиною, патріотом України”, – ідеться у зверненні центру комплектування, – “Просимо усіх небайдужих людей прийти і провести в останню путь Недільського Петра Михайловича”.

Похорон відбудеться в неділю, 31 липня, о 14 год 30 хв. у селі Косів.